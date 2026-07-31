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09:59, 31 июля 2026Ценности

51-летняя Ева Лонгория в бикини попала в объектив папарацци

51-летняя Ева Лонгория в бикини попала в объектив папарацци на пляже в Испании
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Manon Cruz T / Reuters

Американская актриса и активистка Ева Лонгория попала в объектив папарацци во время отдыха в Испании. Фотографии публикует Daily Mail.

51-летняя знаменитость искупалась в море в леопардовом бикини. Для похода на пляж телезвезда отказалась от макияжа и распустила волосы.

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