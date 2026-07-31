51-летняя Ева Лонгория в бикини попала в объектив папарацци

51-летняя Ева Лонгория в бикини попала в объектив папарацци на пляже в Испании

Американская актриса и активистка Ева Лонгория попала в объектив папарацци во время отдыха в Испании. Фотографии публикует Daily Mail.

51-летняя знаменитость искупалась в море в леопардовом бикини. Для похода на пляж телезвезда отказалась от макияжа и распустила волосы.

Ранее в июле Лонгория в откровенном виде сходила на свидание с мужем, мексиканским медиамагнатом и бизнесменом Хосе Антонио Бастоном.

В ноябре 2024 года Лонгория раскрыла секрет моложавой внешности. Актриса рассказала, что следит за сном, пьет магний и другие добавки.