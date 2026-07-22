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11:56, 22 июля 2026Ценности

51-летняя Ева Лонгория в откровенном виде сходила на свидание с мужем

Актриса Ева Лонгория в мини-шортах попала в объективы папарацци на свидании с мужем
Мария Винар

Фото: Manon Cruz / Reuters

Американская актриса и активистка Ева Лонгория в откровенном виде сходила на свидание с мужем, мексиканским медиамагнатом и бизнесменом Хосе Антонио Бастоном. Фото публикует агентство Backgrid на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Пару запечатлели на прогулке в Испании. Так, 51-летняя звезда популярного телесериала «Отчаянные домохозяйки» попала в объективы папарацци в джинсовых мини-шортах и черной рубашке, под которой присутствовал бюстгальтер от бикини. Кроме того, она надела шляпу, солнцезащитные очки и взяла с собой плетеную сумку.

58-летний Бастон, в свою очередь, предпочел бирюзовую легкую рубашку и синие шорты.

В ноябре 2024 года Лонгория раскрыла секрет моложавой внешности. Актриса рассказала, что следит за сном, пьет магний и другие добавки.

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