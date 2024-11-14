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16:52, 14 ноября 2024Ценности

49-летняя Ева Лонгория раскрыла секреты моложавой внешности

Ева Лонгория заявила, что просыпается на рассвете для сохранения молодости
Екатерина Ештокина
СюжетВенецианский кинофестиваль

Фото: Félix Valiente / Marie Claire

Американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория снялась для журнала Marie Claire и раскрыла секреты молодости. Соответствующие фото и интервью появились на сайте издания.

49-летняя звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» предстала на фото в различных ярких образах, демонстрируя стройную фигуру и отсутствие глубоких мимических морщин. По словам артистки, для сохранения моложавого внешнего вида она тщательно ухаживает за собой.

«Я просыпаюсь на рассвете, занимаюсь заземлением, отслеживаю глубокий сон, пью магний и другие добавки. Я делаю буквально все не потому, что я не хочу стареть, а потому что хочу красиво стареть», — заявила артистка.

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Кроме того, знаменитость рассказала, что регулярно принимает холодные ванные, тренируется с утяжелителями, медитирует и ведет личный дневник.

В сентябре Лонгория вышла в свет в откровенном платье. Знаменитость посетила благотворительный ужин фонда amfAR, который состоялся в рамках Венецианского кинофестиваля.

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