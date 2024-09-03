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01:05, 3 сентября 2024Ценности

49-летняя Ева Лонгория вышла в свет в откровенном платье

49-летняя Ева Лонгория посетила благотворительный ужин в откровенном платье

Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Отмечается, что знаменитость посетила благотворительный ужин фонда amfAR, который состоялся в рамках Венецианского кинофестиваля. Для мероприятия 49-летняя звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» выбрала черное приталенное макси-платье. При этом предмет гардероба оказался оформлен крупными пайетками и включал в себя прозрачную юбку, обнажившую ноги артистки.

Фото: Ernesto S. Ruscio / Getty Images for Campari

В то же время Лонгория надела босоножки на высоких каблуках и украсила пальцы на руках кольцами. Также она уложила волосы в конский хвост и подчеркнула губы коричневой помадой.

Ранее американский актер и кинопродюсер Брэд Питт нарушил дресс-код на Венецианском кинофестивале.

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