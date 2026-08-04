Путин обсудил Украину с иностранным лидером

Кремль: Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с бразильским коллегой Луисом Инасио Лулой да Силвой и поблагодарил его за стремление внести вклад в урегулирование украинского конфликта. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«[Сторонами] проведен обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины. Владимир Путин выразил признательность бразильскому коллеге за стремление оказать содействие в поиске политико-дипломатического пути урегулирования конфликта на Украине», — отмечается в сообщении Кремля.

Кроме того, главы государств в ходе беседы обсудили дальнейшее укрепление двусторонних отношений в различных областях, в том числе с учетом итогов заседания Российско-бразильской Комиссии высокого уровня, прошедшего в Бразилиа в начале 2026 года.

27 июля Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.