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17:45, 4 августа 2026 (обновлено: 17:53, 4 августа 2026)Мир

Путин обсудил Украину с иностранным лидером

Кремль: Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с бразильским коллегой Луисом Инасио Лулой да Силвой и поблагодарил его за стремление внести вклад в урегулирование украинского конфликта. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«[Сторонами] проведен обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины. Владимир Путин выразил признательность бразильскому коллеге за стремление оказать содействие в поиске политико-дипломатического пути урегулирования конфликта на Украине», — отмечается в сообщении Кремля.

Кроме того, главы государств в ходе беседы обсудили дальнейшее укрепление двусторонних отношений в различных областях, в том числе с учетом итогов заседания Российско-бразильской Комиссии высокого уровня, прошедшего в Бразилиа в начале 2026 года.

27 июля Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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