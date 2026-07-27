Путин созвонился с Пашиняном

Президент России Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Пашиняном

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает правительство республики в Telegram.

«Состоялся телефонный разговор премьер-министра Никола Пашиняна с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», — сообщили в кабмине Армении.

Какие темы обсуждали представители Москвы и Еревана, не уточняется. Сколько по времени длился телефонный разговор политиков, также неизвестно.

Ранее Пашинян поздравил президента РФ Владимира Путина и всех россиян с Днем России. Премьер Армении выразил уверенность, что связи народов двух стран и их готовность к открытому и конструктивному диалогу будут способствовать укреплению российско-армянского сотрудничества.