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18:46, 27 июля 2026 (обновлено: 18:49, 27 июля 2026)Бывший СССР

Путин созвонился с Пашиняном

Президент России Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Пашиняном
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает правительство республики в Telegram.

«Состоялся телефонный разговор премьер-министра Никола Пашиняна с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», — сообщили в кабмине Армении.

Какие темы обсуждали представители Москвы и Еревана, не уточняется. Сколько по времени длился телефонный разговор политиков, также неизвестно.

Ранее Пашинян поздравил президента РФ Владимира Путина и всех россиян с Днем России. Премьер Армении выразил уверенность, что связи народов двух стран и их готовность к открытому и конструктивному диалогу будут способствовать укреплению российско-армянского сотрудничества.

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