Криштиану Роналду снимется в сериале о британском футболе

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду займется производством сериала о британском футболе и станет исполнительным продюсером проекта. Об этом сообщает The Sun.

Съемки уже идут, а в центре сюжета окажется вымышленный футбольный агент, которого сыграет Дэмиэн Льюис. Сам Роналду также появится в кадре, как и бывший форвард «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри.

Сериал будет выполнен в драматическом жанре с комедийными элементами. Он создается студией UR•Marv Studios, которой Роналду руководит вместе с Мэттью Воном.

Роналду в составе сборной Португалии вылетел в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Команда проиграла Испании со счетом 1:0. После матча футболист не смог сдержать слез.

