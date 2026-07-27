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19:37, 27 июля 2026 (обновлено: 19:38, 27 июля 2026)Спорт

Роналду снимется в сериале

Криштиану Роналду снимется в сериале о британском футболе
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Phil Noble / Reuters

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду займется производством сериала о британском футболе и станет исполнительным продюсером проекта. Об этом сообщает The Sun.

Съемки уже идут, а в центре сюжета окажется вымышленный футбольный агент, которого сыграет Дэмиэн Льюис. Сам Роналду также появится в кадре, как и бывший форвард «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри.

Сериал будет выполнен в драматическом жанре с комедийными элементами. Он создается студией UR•Marv Studios, которой Роналду руководит вместе с Мэттью Воном.

Роналду в составе сборной Португалии вылетел в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Команда проиграла Испании со счетом 1:0. После матча футболист не смог сдержать слез.

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