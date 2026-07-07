Роналду ушел в слезах после вылета с ЧМ-2026

Форвард Португалии Роналду не смог сдержать слез после проигрыша и вылета с ЧМ-2026

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду не сдержал слез после проигрыша в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года национальной команде Испании.

Нападающий за всю свою игровую карьеру, которая началась в 2001 году, так и не сумел стать чемпионом мира. Несмотря на то, что Роналду выступал за сборную Португалии с 2003 года и даже доходил вместе с командой до полуфинала, золото так и не было взято.

Этот чемпионат мира для 41-летнего Роналду стал последним в его карьере.

Игра прошла на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Техасе, единственный гол в ворота португальцев сумел забить на 90+1-й минуте полузащитник испанцев Микель Мерино.

Таким образом, Испания одержала победу над Португалией со счетом 1:0 и выбила их из турнира.

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