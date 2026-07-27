Дом Михаила Задорнова в Латвии снесли

Shot: Усадьбу сатирика Задорнова в Латвии снесли новые собственники

Знаменитая родовая усадьба советского и российского сатирика Михаила Задорнова в Латвии оказалась снесена новыми собственниками, потому что они не хотят ассоциироваться с российским артистом. Подробности раскрыл Telegram-канал Shot.

По информации медиа, теперь на месте дома юмориста стоит двухэтажный коттедж. Жилище он купил в 1990-м году и принимал в нем журналистов и звезд. Общая площадь участка составляла 2,8 тысячи квадратных метра.

«В доме было десять комнат — три спальни, две ванные и камин, который артист установил для уюта», — говорится в сообщении. Когда Задорнов ушел из жизни, усадьба досталась его первой супруге, но она не смогла содержать недвижимость на расстоянии, поскольку сама живет в Москве. Участок выставили на аренду в 2020 году, а после продали.

Уточняется, что уже в октябре новые владельцы сделали запрос в Юрмальскую гордуму для того, чтобы получить разрешение на снос. Работы по демонтажу согласовывали с Национальным управлением культурного наследия Латвии. Это было связано с тем, что участок расположен на территории градостроительного памятника государственного значения.

В конечном счете латвийские власти разрешили снести все, что построил Задорнов при жизни. Теперь там стоит особняк стоимостью три миллиона евро, пишет канал.

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