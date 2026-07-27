53-летняя Хайди Клум в бикини попала в объектив папарацци на пляже

53-летняя Хайди Клум в бикини попала в объектив папарацци на пляже на острове Сент-Бартс

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум попала в объектив папарацци во время отдыха на пляже с сыном Генри Самуэлем. Снимки публикует Daily Mail.

53-летнюю знаменитость запечатлели с наследником на острове Сент-Бартс. Телезвезда искупалась в океане в бикини горчичного цвета, надев также солнцезащитные очки и соломенную шляпу. Вместе с ней на пляже была собака, которая также купалась в океане.

Ранее в июле Хайди Клум обнажила грудь на пляже и вызвала споры в сети. Пост знаменитости набрал 4,6 миллиона просмотров и более двух тысяч комментариев. Пользователи сети разделились во мнениях по поводу тяги Клум к публичному обнажению.

В ноябре 2024 года манекенщица уже отвечала на критику своих откровенных нарядов.