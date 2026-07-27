В России газовщиков осудили за смертельный взрыв газа

В Стерлитамаке двух газовщиков осудили за взрыв газа в доме, где погиб человек

Суд в Стерлитамаке назначил 3 года и 4 месяца колонии-поселения для двух слесарей газовой службы, по вине которых в жилом доме взорвался газ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Башкирии.

Все произошло 2 июля 2024 года. Газовщики приехали в дом по улице Артема, где в одной из квартир произошла утечка газа. Во время ремонта оборудования один из них повернул ручку электроподжига плиты. Раздался взрыв. В результате четверо человек получили тяжелые ранения, одного из них спасти не удалось. Ущерб жильцам составил 14 миллионов рублей.

Два года спустя суд признал газовщиков виновными по статье 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ») УК РФ. Им запретили заниматься газоопасными работами сроком на 2,5 года.