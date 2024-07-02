Последствия взрыва газа в жилом доме Стерлитамака попали на видео

СК показал видео из поврежденного взрывом газа жилого дома в Стерлитамаке

Начало событий в новости Возбуждено дело по факту взрыва газа в Стерлитамаке

В Стерлитамаке следователи проводят осмотр в жилом доме после взрыва газа. Оперативное видео предоставили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

На кадрах видны сотрудники ведомства, работающие на месте ЧП. Разрушены стены дома, обстановка квартир повреждена.

Уголовное дело по факту ЧП возбудили по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей») УК РФ. По предварительным данным, специалисты ремонтировали газовое оборудование в многоквартирном доме по улице Артема. Пострадали восемь человек, среди них — двое детей, одного человека не удалось спасти.