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11:51, 2 июля 2024Россия

Названа предварительная причина взрыва в Стерлитамаке

Прокуратура: взрыв в доме в Стерлитамаке мог произойти из-за ремонтных работ

Фото: МЧС России / ТАСС

Взрыв газа в доме в Стерлитамаке мог произойти из-за ремонтных работ. Предварительную причину произошедшего назвали в прокуратуре Башкирии, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, специалисты ремонтировали газовое оборудование в многоквартирном доме по улице Артема, после чего последовал взрыв — выбило двери и окна, от чего осколки разлетелись на несколько метров, повреждения получила входная группа подъезда — дверь отбросило на коляску с младенцем. Пострадали восемь человек, среди них — двое детей, одного человека не удалось спасти.

По факту произошедшего прокуратура назначила проверку. «Прокуратура установит обстоятельства и причины случившегося, даст оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации и ремонте газового оборудования», — сообщили в ведомстве.

Ранее были опубликованы кадры момента взрыва — женщина с ребенком набирала код, чтобы попасть в подъезд многоэтажки, как внезапно раздался взрыв и горожанка вылетела на улицу вместе с дверью.

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      Елена Торубарова
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