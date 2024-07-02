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11:41, 2 июля 2024Россия

Момент взрыва газа в регионе России попал на видео

Момент взрыва газа в жилом доме в башкирском Стерлитамаке попал на видео

Момент взрыва газа в жилом доме в городе Стерлитамак в Башкирии попал на видео. Соответствующие кадры произошедшего в российском регионе опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленном видеоролике видно, как женщина с ребенком набирает код, чтобы попасть в подъезд многоэтажки. Внезапно раздается взрыв, и горожанка вылетает на улицу вместе с дверью. Ее отбрасывает на коляску с младенцем.

По последним данным, в результате произошедшего пострадали семь человек, среди них двое детей, одного жителя Стерлитамака спасти не удалось. Предварительной причиной взрыва назвали утечку газа.

О происшествии стало известно утром во вторник, 2 июля. Из-за взрыва в доме на улице Артема в части квартир выбило окна — осколки разлетелись на несколько метров. К месту прибыли медики и сотрудники экстренных служб.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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