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13:11, 23 июля 2026Экономика

Российский фондовый рынок поник

Индекс Мосбиржи перешел к падению после результатов переговоров Лаврова и Рубио
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетИндекс МосБиржи

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

На фоне отсутствия результатов переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио индекс Мосбиржи перешел к снижению после взлета в начале недели. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Накануне индекс Мосбиржи поднимался до 2144 пунктов, что обеспечило сильнейший трехдневный рост с июля прошлого года, но по состоянию на 13:00 по московскому времени он находится в районе 2100 пунктов.

Разговор глав внешнеполитических ведомств продлился немногим более получаса. После него Рубио заявил, что тот получился «хорошим и откровенным», но для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи и предложения.

В свою очередь, Лавров подтвердил приверженность Москвы тем предложениям, которые были выдвинуты год назад на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

Аналитики заранее ожидали, что тренд на рост индекса Мосбиржи не окажется долгосрочным, потому что новость о самом факте встречи Лаврова и Рубио не может считаться значимым позитивным фактором, а других поводов в пользу российского фондового рынка пока не просматривается. Тем не менее текущая неделя является первой за последние месяцы, во время которой индекс может продемонстрировать рост, если не случится нового обвала.

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