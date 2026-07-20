Российскому рынку акций предсказали дальнейшее снижение

Кузьмин: Индекс Московской биржи ждет просадка из-за возможного решения ЦБ по ставке

Если Банк России замедлит цикл снижения ключевой ставки или решит не смягчать денежно-кредитную политику (ДКП) на заседании в пятниц, 24 июля, индекс Московской биржи ждет дальнейшая просадка. Такое развитие событий из-за возможного решения ЦБ по ставке предсказал член совета директоров «НФК-Сбережения» Алексей Кузьмин, его цитирует Банкирос.

По мнению эксперта, на заседании совета директоров ЦБ может либо снизить ставку на минимальные 0,25 процента, либо оставить ее неизменной на уровне 14,25 процента годовых. Оба этих решения российский рынок акций воспримет негативно, в результате чего индекс Мосбиржи продолжит снижение.

В то же время решение регулятора может оказать поддержку национальной валюте — если не случится форс-мажоров, курс доллара будет находиться в коридоре 76-82 рубля в июле и в коридоре 78-84 рубля до конца лета, допустил Кузьмин.

С момента открытия торгов в понедельник, 20 июля, индекс Мосбиржи продолжил снижение. После падения за два дня более чем на 7 процентов, до менее чем 1960 пунктов, показатель опустился по итогам воскресной сессии на 1,07 процента, до 1937,52 пункта. Эксперты «Финама» полагают, что предстоящая неделя будет одной из самых непредсказуемых и волатильных на фондовом рынке в этом году. Негативное влияние на рынок оказывают дивидендные отсечки крупных российских компаний, а также ожидания решения ЦБ по ключевой ставке.