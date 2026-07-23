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13:14, 23 июля 2026 (обновлено: 13:17, 23 июля 2026)Экономика

Жильцам первых этажей напомнили об обязанности платить за лифт

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Платить за лифт должны все жильцы дома
Мария Черкасова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Платить за лифт должны все жители дома, даже если они живут на первом этаже. Об этом сообщает RT со ссылкой на общественного деятеля, эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря.

«Некоторые полагают, раз они живут на первом или втором этаже и не пользуются лифтом, то и платить за него не обязаны», — рассказал специалист. Однако, согласно нормам Жилищного кодекса России, лифт относится к общему имуществу многоквартирного дома наравне с крышей, подвалом и лестничными клетками.

Лифт обеспечивает доступ не только к квартирам, но и к техническим этажам, чердаку, а также к инженерным коммуникациям, которые проходят по всей высоте здания. «Поэтому содержание этого оборудования в исправном состоянии — обязанность всех собственников без исключения», — пояснил он.

Эксперт призвал жильцов не пытаться проголосовать на общем собрании за отмену платы за лифт, поскольку это, скорее всего, не будет иметь юридической силы.

Ранее ученые СПбГУПТД разработали модель умного лифта с системой двунаправленного обмена данными «Лифтконтроль».

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