В России придумали умные лифты

В СПбГУПТД разработали лифты с уведомлением о поломках

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали модель умного лифта с системой двунаправленного обмена данными «Лифтконтроль». Об этом «Газете.Ru» рассказали в вузе.

Система позволяет регулировать скорость лифта в зависимости от условий эксплуатации и сообщает о неисправностях. Ее можно установить и на лифты других производителей. Инженеры завода будут получать сведения о поломках, что поможет в реальных условиях оценивать качество узлов и находить новые возможности для улучшения продукта. Владелец лифта сможет сам настраивать сценарии работы, отслеживать его состояние, получать напоминания о ближайшем техобслуживании и контролировать его проведение. Обслуживающая компания получит телеметрию с датчиков лифта, что упростит диагностику и позволит заранее предотвращать серьезные поломки различных элементов оборудования.

Помимо этого, ведется работа по созданию графического интерфейса в веб-приложении.

Ранее стало известно, что по итогам первого полугодия 2026 года число смонтированных лифтов в России упало на 28 процентов в годовом выражении, до 11,3 тысячи единиц. В прошлом году показатели были на уровне 2024-го, но теперь снижение заметно у 15 из 20 крупнейших участников рынка.