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13:19, 23 июля 2026 (обновлено: 13:27, 23 июля 2026)Россия

Стало известно о крушении военного самолета в Подмосковье

«112»: В Подмосковье упал военный самолет
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Московской области потерпел крушение военный самолет. Подробности о ЧП сообщает Telegram-канал «112».

По предварительным данным, все произошло в Одинцовском районе, воздушное судно упало в районе Москвы-реки. Пилоту удалось катапультироваться, пострадавших нет.

Информацию о крушении также сообщает Telegram-канал РЕН ТВ. Каких-либо других подробностей о произошедшем на данный момент нет.

Ранее стало известно о крушении сверхзвукового самолета Ту-22М3 возле города Свирска. На кадрах видно, что самолет упал в поле. Части воздушного судна горят, от них поднимается черный дым.

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