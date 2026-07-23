Стало известно о крушении военного самолета в Подмосковье

«112»: В Подмосковье упал военный самолет

В Московской области потерпел крушение военный самолет. Подробности о ЧП сообщает Telegram-канал «112».

По предварительным данным, все произошло в Одинцовском районе, воздушное судно упало в районе Москвы-реки. Пилоту удалось катапультироваться, пострадавших нет.

Информацию о крушении также сообщает Telegram-канал РЕН ТВ. Каких-либо других подробностей о произошедшем на данный момент нет.

Ранее стало известно о крушении сверхзвукового самолета Ту-22М3 возле города Свирска. На кадрах видно, что самолет упал в поле. Части воздушного судна горят, от них поднимается черный дым.