Стало известно о крушении военного самолета в Подмосковье

В Московской области потерпел крушение военный самолет. Подробности о ЧП сообщает Telegram-канал «112».
По предварительным данным, все произошло в Одинцовском районе, воздушное судно упало в районе Москвы-реки. Пилоту удалось катапультироваться, пострадавших нет.
Информацию о крушении также сообщает Telegram-канал РЕН ТВ. Каких-либо других подробностей о произошедшем на данный момент нет.
Ранее стало известно о крушении сверхзвукового самолета Ту-22М3 возле города Свирска. На кадрах видно, что самолет упал в поле. Части воздушного судна горят, от них поднимается черный дым.