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17:24, 15 июня 2026Россия

Появились кадры с места крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области

Опубликованы кадры с места крушения сверхзвукового самолета Ту-22М3 в Иркутской области
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры с места крушения бомбардировщика Ту-22М3 у села Каменка в Иркутской области. Видео опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, что самолет упал в поле. Части воздушного судна горят, от них поднимается черный дым.

О крушении сверхзвукового самолета возле города Свирска стало известно 15 июня. По словам очевидцев, члены экипажа выпрыгнули из бомбардировщика на парашютах, после чего воздушное судно рухнуло на берегу реки Ангары.

В Минобороны России подтвердили факт крушения. По данным военного ведомства, самолет выполнял полет без боекомплекта.

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