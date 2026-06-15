МО подтвердило крушение сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 в российском регионе

Минобороны РФ: Сверхзвуковой самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области

Минобороны России подтвердило крушение сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Экипаж катапультировался. Угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Разрушений на земле нет», — указано в публикации военного ведомства.

В Минобороны уточнили, что самолет выполнял полет без боекомплекта. На месте падения бомбардировщика работают специалисты.

Известно, что крушение произошло возле города Свирска Иркутской области 15 июня. Очевидны происшествия отмечали, что члены экипажа выпрыгнули из бомбардировщика на парашютах, после чего воздушное судно рухнуло на берегу реки Ангары.