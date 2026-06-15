Сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22 разбился в российском регионе

Mash: Советский сверхзвуковой Ту-22 разбился в Иркутской области, экипажу удалось спастись

Советский сверхзвуковой самолет Ту-22 разбился у Свирска в Иркутской области. Как стало известно Telegram-каналу Mash, экипажу, по предварительным данным, удалось спастись.

Как отметили очевидцы в российском регионе, люди выпрыгнули из бомбардировщика на парашютах. Затем воздушное судно рухнуло на берегу Ангары.

После этого в небо поднялся густой столб дыма.

Предположительно, причиной крушения самолета стал отказ двигателей. На борту Ту-22 находились командир корабля, его помощник, штурман-навигатор и штурман-оператор.