Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:15, 15 июня 2026Россия

Сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22 разбился в российском регионе

Mash: Советский сверхзвуковой Ту-22 разбился в Иркутской области, экипажу удалось спастись
Майя Назарова

Фото: Рогулин Дмитрий / ТАСС

Советский сверхзвуковой самолет Ту-22 разбился у Свирска в Иркутской области. Как стало известно Telegram-каналу Mash, экипажу, по предварительным данным, удалось спастись.

Как отметили очевидцы в российском регионе, люди выпрыгнули из бомбардировщика на парашютах. Затем воздушное судно рухнуло на берегу Ангары.

После этого в небо поднялся густой столб дыма.

Предположительно, причиной крушения самолета стал отказ двигателей. На борту Ту-22 находились командир корабля, его помощник, штурман-навигатор и штурман-оператор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22 разбился в российском регионе

    Начались поиски расстрелявшего российского студента

    Алжирские Су-34МЭ показали из космоса

    Вэнс сделал заявление о разблокировке США миллиардных активов Ирана

    В Тверской области 11-летний и 13-летний мальчики спасли жизнь тонувшему другу

    Молния ударила рядом со школьником во время грозы в Москве

    Сын оскандалившегося в России экс-адвоката оказался замешан в расправе

    На Украине раскрыли детали предложения Зеленского Путину

    Дикий кабан решил поиграть на детской площадке в Петербурге и попал на видео

    Появились новые подробности об афере с картами бойцов СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok