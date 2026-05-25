12:25, 25 мая 2026Россия

Самолет разбился в российском регионе

МЧС: В Красноярском крае воздушное судно совершило жесткую посадку
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: МЧС России

В Богучанском районе Красноярского края воздушное судно совершило жесткую посадку. Об этом сообщило региональное МЧС на своем сайте.

Как уточнили в ведомстве, борт приземлился в районе населенного пункта Осиновый Мыс. Информация о пострадавших и причинах происшествия не приводится.

Судя по опубликованной фотографии, речь идет о легкомоторном самолете. На снимке видно, что борт разбился в районе лесополосы, получив сильные повреждения. Также запечатлен пожарный, поливающий воздушное судно водой.

Ранее в лесу Якутии аварийную посадку совершил самолет Ан-2, в результате полностью сгорев. Воздушное судно вылетело из населенного пункта Теплый Ключ для патрулирования пожароопасной обстановки, однако через некоторое время связь с экипажем была потеряна. Как позже выяснилось, примерно в четырех километрах от места вылета у самолета отказал двигатель. Пострадали три человека.

