13:06, 25 мая 2026Экономика

Россияне стали добровольно переплачивать за рис и гречку

«Ведомости»: Спрос на более дорогие пакетированные крупы в РФ стабильно растет
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Пакетированные крупы, которые стоят дороже продающихся в пачках по весу, но удобнее в приготовлении, пользуются все большей популярностью у покупателей. Об этом со ссылкой на председателя АКОРТ (объединяет 27 крупнейших торговых предприятий России) Станислава Богданова пишут «Ведомости».

На такой формат продажи для гречки приходится уже 44 процента ассортимента, для риса — 19 процентов, а для пшена — 34 процента.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков рассказал, что в денежном выражении доля круп в пакетах оценивается в 12-18 процентов. Этот показатель демонстрирует рост на 1-3 процентных пункта каждый год. В натуральном выражении оценка доли ниже — от 5 до 10 процентов.

Консалтинговая компания NTech оценивает долю продажи пакетированных круп в 2025 году в 20,2 процента (17,9 процента в 2024-м), причем сильнее всего растут продажи булгура (плюс 22 процента), риса (плюс 13,7 процента) и гречки (плюс 6,4 процента).

Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко подтвердил, что формат круп в пакетах постепенно усиливает свое влияние. По словам Вострикова, производители активно переводят свои мощности на фасовку в таком формате, хотя конечный продукт оказывается дороже в 1,7-2 раза. В несетевой торговле разрыв может доходить до 2,5 раза.

Ранее эксперт рассказал, что привычка планировать покупки заранее является единственным способом сэкономить, который реально работает и не требует никаких вложений.

