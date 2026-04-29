07:23, 29 апреля 2026ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам назвали неочевидные способы экономии в магазине

Экономист Юсупов: Привычка планировать покупки — главный инструмент экономии

Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Привычка планировать покупки заранее — пожалуй, единственный инструмент, который реально работает и не требует никаких вложений, считает экономист, партнер коммуникационного агентства «Голдман и По» Ахмед Юсупов. Способами сэкономить в магазине он поделился с «Лентой.ру».

«Весной 2025 года 49% покупателей отметили, что стали делать меньше спонтанных покупок — это вдвое больше, чем два года назад. Список на холодильнике или в смартфоне становится буквально защитой от маркетинга. Ведь даже выкладка товара на полках в магазине спроектирована так, чтобы вы брали больше запланированного», — заявил экономист.

Вместе с тем Юсупов рекомендует обратить внимание на укрупненную упаковку для базовых позиций. По его словам, россияне уже переходят на большой формат для круп, масла, макарон. Цена за килограмм у «семейного» формата, как правило, на 15–25% ниже, чем у стандартного, отмечает специалист.

«Параллельно стоит присмотреться к СТМ — собственным торговым маркам сетей. Качество у крупных ритейлеров за последние два года сильно подтянулось, а цена в среднем на 20–30% ниже брендового аналога. Но не нужно экономить на всем подряд: выбирайте СТМ там, где вкус не принципиален — в муке, сахаре, крупах, консервах», — посоветовал Юсупов.

Кроме того, он обратил внимание, что плодоовощная группа остается самой волатильной: по данным Росстата, указал он, огурцы за одну неделю могут подорожать на 9%, а лук — подешеветь. Покупать помидоры в январе — заведомо переплачивать. Замороженные овощи в несезон — нормальная альтернатива: питательная ценность сопоставима, цена вдвое-втрое ниже.

«И еще один практичный момент: сравнение цен через агрегаторы или приложения лояльности сетей занимает пять минут, но дает понятную экономию на регулярных позициях — особенно если вы закупаетесь раз в неделю или, тем более, реже», — резюмировал экономист.

Ранее член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин рассказал, что рост числа импульсивных покупок связан в числе прочего с тем, что люди приходят в магазины без четкого плана. По его словам, значительная часть трат связана не столько с ростом цен, сколько с особенностями потребительского поведения. Кроме того, сказываются такие факторы, как усталость, голод и маркетинговые приемы ретейлеров.

