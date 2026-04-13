Россиянам назвали способ серьезно снизить траты на покупки

Аналитик Тумин: Планируя покупки, можно сократить траты на продукты на 30 %

Рост числа импульсивных покупок связан в числе прочего с тем, что люди приходят в магазины без четкого плана. Об этом заявил член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин. Его процитировали «Известия».

По его словам, значительная часть трат связана не столько с ростом цен, сколько с особенностями потребительского поведения. Кроме того, сказываются такие факторы, как усталость, голод и маркетинговые приемы ретейлеров. Как следствие, решение о приобретении того или иного продукта принимается прямо у полки и часто оказывается нерациональным.

Еще одна проблема — это высокий уровень пищевых отходов. Поэтому нужно планировать меню на всю неделю. Как следствие, покупаются только необходимые продукты, а риск их порчи становится ниже.

Тумин убежден, что планирование покупок и отказ от импульсивного потребления могут снизить траты на продукты до 30 процентов без изменения рациона.

По прогнозам, в 2026 году растительные масла в России могут вырасти в цене на пять-восемь процентов.