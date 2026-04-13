Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:43, 13 апреля 2026

Россиянам назвали способ серьезно снизить траты на покупки

Аналитик Тумин: Планируя покупки, можно сократить траты на продукты на 30 %
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Рост числа импульсивных покупок связан в числе прочего с тем, что люди приходят в магазины без четкого плана. Об этом заявил член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин. Его процитировали «Известия».

По его словам, значительная часть трат связана не столько с ростом цен, сколько с особенностями потребительского поведения. Кроме того, сказываются такие факторы, как усталость, голод и маркетинговые приемы ретейлеров. Как следствие, решение о приобретении того или иного продукта принимается прямо у полки и часто оказывается нерациональным.

Еще одна проблема — это высокий уровень пищевых отходов. Поэтому нужно планировать меню на всю неделю. Как следствие, покупаются только необходимые продукты, а риск их порчи становится ниже.

Тумин убежден, что планирование покупок и отказ от импульсивного потребления могут снизить траты на продукты до 30 процентов без изменения рациона.

По прогнозам, в 2026 году растительные масла в России могут вырасти в цене на пять-восемь процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok