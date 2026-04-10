Россиян предупредили о подорожании некоторых продуктов питания

Финансист Трепольский: Растительные масла могут подорожать на 5-8 %

По итогам текущего года растительные масла в России могут вырасти в цене на пять-восемь процентов. Такой прогноз финансиста, бизнес-эксперта Pronline Дмитрия Трепольского процитировала «Газета.Ru».

По его словам, россиянам не грозит ценовой шок — стоимость этих масел будет корректироваться умеренно и растянется во времени. Таким образом, подорожание будет идти в рамках общей продовольственной инфляции. Кроме того, эксперт объяснил, что если прогноз по новому урожаю 2026 года окажется благоприятным и не возникнет проблем с логистикой, то внутренний российский рынок не пострадает от скачков мировых цен на растительные масла.

Трепольский уточнил, что соевое, рапсовое и особенно тропические масла (кокосовое и пальмовое) будут более чувствительны к росту мировых котировок, чем подсолнечное, которым Россия в значительной степени обеспечена.

По данным Всемирного банка, мировые цены на растительное масло на фоне войны на Ближнем Востоке выросли до уровней 2022 года. Причиной этой динамики стала блокировка Ормузского пролива, из-за которой прекратились поставки различного сырья.