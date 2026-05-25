Хакеры заявили о взломе OnlyFans и краже данных 340 миллионов пользователей

Хакеры заявили о краже данных 340 миллионов пользователей OnlyFans

Хакеры заявили о краже данных 340 миллионов пользователей OnlyFans. Как уточняют в X авторы канала Dark Web Intelligence, сообщение о взломе было размещено на одном из крупных западных даркнет-форумов.

Согласно прикрепленным скриншотам, данные включают имена пользователей сервиса и их отображаемые никнеймы, привязанные к аккаунтам адреса электронной почты и номера телефонов, даты их создания, различные метрики подписчиков и подписок, оставленные или полученные отметки «Нравится», а также другие статистические данные.

Кроме того, в украденных хакерами данных есть пометки о том, был ли тот или иной пользователь создателем контента или его потребителем. Также в базе содержатся частичные данные о номерах банковских карт — последние четыре цифры каждой из них.

«Если утечка подлинная, то это будет одним из наиболее чувствительных взломов платформы для взрослых, — прокомментировали возможный взлом в Dark Web Intelligence. — Основная опасность заключается не в прямом воровстве, а в вымогательстве, шантаже пользователей, преследовании, репутационных рисках, кампаниях по перехвату аккаунтов и разоблачении отношений или социальных связей».

Ранее тысячи платных интимных фото и видео девушек из сервиса OnlyFans оказались в открытом доступе. Тогда общий объем файлов составил более 1,6 терабайта.