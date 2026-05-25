14:42, 25 мая 2026Культура

Алферова рассказала о страхах после развода с Бероевым

Ксения Алферова призналась, что боится одиночества и ненужности
Ольга Коровина

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Актриса Ксения Алферова обратилась к поклонникам в день своего рождения и поблагодарила за поддержку. Соответствующий пост она разместила в Telegram.

Артистка подчеркнула, что считает огромным счастьем возможность жить, однако призналась, что иногда сталкивается со страхом и сомнениями. «Периодически наваливаются страхи, невозможности внутренние и нежелания. Иногда веришь разным нашептывающим внутри, что ты одна и никому не нужна, но я учусь достаточно быстро их затыкать», — рассказала Ксения.

Алферова добавила, что ее главным богатством стали друзья, которые полностью ее принимают и «всегда держат за руку». «Самое дорогое, что есть в жизни каждого, и я не исключение, — человек!» — заключила она.

Ранее актер Егор Бероев подтвердил слухи о свадьбе с 21-летней танцовщицей Анной Панкратовой. Актер сообщил, что расстался с Ксенией Алферовой в ноябре 2022 года, официально развод был оформлен в 2025 году. В феврале 2026-го Бероев заключил брак с юной возлюбленной.

До этого Алферова сравнила развод с землетрясением и призналась, что ей пришлось проделать большой путь ради возвращения в привычное состояние.

