11:02, 24 апреля 2026

Бероев сделал заявление о свадьбе с молодой балериной

Ольга Коровина

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Актер Егор Бероев подтвердил слухи о свадьбе с 21-летней балериной Анной Панкратовой. Комментарий артиста приводит KP.RU.

Бероев сообщил, что расстался с актрисой Ксенией Алферовой в ноябре 2022 года. «Я просто ушел, снял квартиру и стал жить отдельно», — пояснил он. По словам актера, официально развод был оформлен в 2025 году «спокойно, очень уважительно, без конфликтов».

После разрыва отношений с супругой Бероев думал, что будет жить в одиночестве, и получал от этого удовольствие. Однако вскоре состоялось их знакомство с Панкратовой, которая исполнила главную роль в режиссерском дебюте артиста — фильме «Кукла».

«В 2026 году, в феврале, мы скрепили отношения с Анной», — заявил Бероев. На вопрос журналистов о том, планирует ли пара большую праздничную церемонию, актер ответил фразой «всему свое время».

Ранее Бероев назвал болезненным развод с Ксенией Алферовой. Артист признался, что ответственность за расставание лежит на нем, и добавил, что им с экс-супругой не удалось сохранить «человеческие взаимоотношения».

    Последние новости

    ФСБ обвинила Киев в попытке срыва блокировки Telegram в России. Спецслужба заявила, что предотвратила подрыв руководства РКН

    Семилетнего мальчика засосало в слив бассейна на глазах у отца

    Тамара Гвердцители назвала четыре любимых страны

    Футболист сборной России возмутился ценой на помидоры

    Ползающее по выпечке животное сняли на видео в магазине «Дикси» в Москве

    Мировому энергорынку спрогнозировали потерю колоссальных объемов топлива

    В Москве светофор встроили в асфальт

    Живущий в Европе российский комик назвал шокировавший его факт

    Угрозы для Тайваня из-за истощения ресурсов США оценили

    Четыре человека оказались накрыты лавиной на горе в Бурятии после трагедии с туристами

    Все новости
