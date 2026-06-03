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13:27, 3 июня 2026СпортЭксклюзив

Монсон рассказал о подготовке к бою с Емельяненко по правилам бокса

Боец ММА Монсон заявил, что подерется с Иваном Емельяненко по правилам бокса в Мариуполе
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Боец смешанного стиля (ММА) и депутат Курултая Республики Башкортостан Джефф Монсон рассказал о подготовке к бою с Иваном Емельяненко. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен заявил, что поединок запланирован на конец августа или начало сентября в Мариуполе. Он должен пройти по правилам бокса. «Точная дата пока неизвестна, но я активно готовлюсь к этому поединку, именно к концу лета», — подчеркнул Монсон.

37-летний Иван — младший из братьев Емельяненко. В сентябре прошлого года он вышел на свободу из колонии в Белгородской области по УДО. Спустя два месяца он одержал победу в бою по правилам ММА над Максимом Щербаковым.

Ранее Монсон уже дрался с братьями Емельяненко. В ноябре 2011 года он проиграл Федору, а в 2012 и 2022 годах обменялся победами с Александром.

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