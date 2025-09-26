Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:16, 26 сентября 2025Силовые структуры

Боец ММА Емельяненко вышел из колонии по УДО

Осужденный на полтора года за драку боец Емельяненко вышел из колонии по УДО
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «112»

Осужденный на полтора года за драку боец ММА Иван Емельяненко вышел на свободу из колонии в Белгородской области условно-досрочно (УДО). Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Иван Емельяненко — младший брат известных спортсменов Емельяненко.

По данным канала, он рассказал, что все время поддерживал отношения со всеми своими родственниками.

Ранее сообщалось, что за время отбывания наказания он хорошо зарекомендовал себя — добросовестно относился к труду и посещал храм.

Емельяненко стал фигурантом уголовного дела весной 2024 года. Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что Иван вступился за женщину в Старом Осколе и во время уличной драки нанес оппоненту травмы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Свыше 10 человек скончались от отравления самогоном в Ленобласти. Смертельный суррогат производила работница детсада

    В Москве доля свободных офисов упала до пяти процентов

    Жестокую расправу над российским пенсионером раскрыли спустя 13 лет

    Телезвезда упала по пути в туалет и подала за это в суд

    Трамп поспорил с женой на борту вертолета

    Наталия Орейро вернется в Россию

    Россиянин украл часть мемориала бойцам СВО и попал на видео

    Российские войска продвинулись в Сумской области

    В МИД России раскрыли детали встречи Лаврова и главы Госдепа

    «Просьба сохранять спокойствие». В России подорвали железную дорогу. Что происходит на месте ЧП?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости