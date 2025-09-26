Боец ММА Емельяненко вышел из колонии по УДО

Осужденный на полтора года за драку боец Емельяненко вышел из колонии по УДО

Осужденный на полтора года за драку боец ММА Иван Емельяненко вышел на свободу из колонии в Белгородской области условно-досрочно (УДО). Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Иван Емельяненко — младший брат известных спортсменов Емельяненко.

По данным канала, он рассказал, что все время поддерживал отношения со всеми своими родственниками.

Ранее сообщалось, что за время отбывания наказания он хорошо зарекомендовал себя — добросовестно относился к труду и посещал храм.

Емельяненко стал фигурантом уголовного дела весной 2024 года. Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что Иван вступился за женщину в Старом Осколе и во время уличной драки нанес оппоненту травмы.