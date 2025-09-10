Силовые структуры
16:27, 10 сентября 2025Силовые структуры

Суд принял решение об УДО для бойца ММА Емельяненко

Осужденный за драку боец ММА Емельяненко выйдет по УДО через 15 дней
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: news.ru / Globallookpress.com

Боец ММА Иван Емельяненко, осужденный на полтора года за драку, выйдет на свободу условно-досрочно. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, за время отбывания наказания брат известных спортсменов зарекомендовал себя хорошо — добросовестно относился к труду и посещал храм. Он сможет выйти из колонии через 15 дней.

Емельяненко стал фигурантом уголовного дела весной 2024 года. Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что Иван вступился за женщину в Старом Осколе и во время уличной драки нанес оппоненту травмы.

В декабре 2024 года суд назначил спортсмену 1,5 года колонии. О своем условно-досрочном освобождении (УДО) он попросил в конце августа 2025 года.

    Все новости