Осужденный боец ММА Емельяненко попросил об УДО

Осужденный за драку боец ММА Иван Емельяненко попросил об УДО

Боец ММА Иван Емельяненко, осужденный за драку на полтора года, попросил об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ходатайство поступило в Алексеевский райсуд Белгородской области. Дата его рассмотрения назначена на 10 сентября.

В декабре 2024 года Старооскольский городской суд признал Ивана Емельяненко виновным по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что Иван вступился за женщину в Старом Осколе и во время уличной драки нанес оппоненту травмы.

Иван Емельяненко — младший брат бойцов смешанных единоборств Александра и Федора. Он является мастером спорта по боевому самбо. В мае 2023 года спортсмен дебютировал в MMA, одержав победу единогласным решением судей над Алексеем Леденевым на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».