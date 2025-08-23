Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:17, 23 августа 2025Силовые структуры

Осужденный боец ММА Емельяненко попросил об УДО

Осужденный за драку боец ММА Иван Емельяненко попросил об УДО
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: news.ru / Globallookpress.com

Боец ММА Иван Емельяненко, осужденный за драку на полтора года, попросил об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ходатайство поступило в Алексеевский райсуд Белгородской области. Дата его рассмотрения назначена на 10 сентября.

В декабре 2024 года Старооскольский городской суд признал Ивана Емельяненко виновным по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что Иван вступился за женщину в Старом Осколе и во время уличной драки нанес оппоненту травмы.

Иван Емельяненко — младший брат бойцов смешанных единоборств Александра и Федора. Он является мастером спорта по боевому самбо. В мае 2023 года спортсмен дебютировал в MMA, одержав победу единогласным решением судей над Алексеем Леденевым на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Блогера Арсена Маркаряна задержали

    Рогов ответил на слова Зеленского о якобы флагах Украины в новых регионах России

    Овечкин назвал цель в жизни

    Раскрыты подробности задержания блогера Арсена Маркаряна

    В Армении началась акция протеста против российской военной базы в Гюмри

    Иностранцы в беседе с блогершей назвали главные отличия россиянок от европеек

    Россиян предупредили о коварстве одной распространенной патологии сердца

    В Грузии глава Службы госбезопасности ушел в отставку

    Еще три украинских беспилотника сбили в российском регионе

    В ЕС подсчитали переданные Украине доходы от замороженных активов России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости