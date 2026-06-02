Названы места с аномальной погодой в России

Синоптик Паршина: Аномалии ожидаются в ХМАО и на Алтае

Погодные аномалии на этой неделе в России ожидаются в Ханты-Мансийском округе, Алтайском крае, Бурятии, Забайкальском крае, Мурманской и Волгоградской областях. Об этом РИА Новости рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Так, аномальная жара во вторник и среду, 2 и 3 июня, ожидается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, где температура будет на 6-8 градусов выше климатической нормы. Днем воздух будет прогреваться до плюс 23-28 градусов Цельсия. До пятницы, 5 июня, в Алтайском крае ожидается аномально жаркая погода с максимальной температурой до плюс 30 градусов и более. В субботу и воскресенье, 5-6 июня, в Мурманской области температура будет на 4-8 градусов выше нормы — днем там ожидается плюс 15-20 градусов.

Понижение температуры ниже нормы ожидается в Бурятии и Забайкальском крае, а также в Волгоградской области. Со 2 по 3 июня в Бурятии и Забайкальском крае погода ниже нормы на 4-6 градусов, с ночными заморозками. В Волгоградской области 2 июня днем ожидается плюс 17-22 градуса, что на 6 градусов ниже нормы.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин спрогнозировал, что 27-градусное тепло вернется в Москву в это воскресенье, 7 июня.