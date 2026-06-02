Евросоюз решил судьбу торговой сделки с Трампом

Bloomberg: Европарламент одобрил торговое соглашение с США

Торговое соглашение Европейского союза и США было предварительно одобрено депутатами Европейского парламента. Об этом сообщило Bloomberg.

Торговый комитет Европейского парламента принял соответствующее решение во вторник, всего через несколько дней после того, как переговорщики ЕС преодолели затянувшиеся разногласия и завершили работу над текстом. Голосовать по ратификации этой сделки в полном составе Европарламент будет 16 июня.

Отмечается, что Брюссель вынужден соблюдать жесткие сроки, так как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал ввести новые пошлины, если блок не одобрит соглашение к 4 июля.

Сделка была заключена еще летом 2025 года, однако ЕС дважды приостанавливал ратификацию из-за угроз Трампа в отношении Гренландии и решения американского суда, признавшего недействительными введенные президентом глобальные пошлины.

Соглашение предполагает, что Евросоюз отменит пошлины на американские промышленные товары. США, в свою очередь, обещают установить 15-процентный потолок таможенных пошлин на европейские товары. Однако Белый дом уже предупредил, что поднимет тарифы на европейские автомобили до 25 процентов, если сделка не будет заключена к установленному сроку.

Окончательный вариант соглашения гласит, что оно будет действовать до конца 2029 года. Кроме того, ЕС сможет приостановить действие этого документа, если американские тарифы на продукцию, содержащую сталь и алюминий, превысят 15 процентов после 2026 года.

В начале мая власти Европейского союза пригрозили США ответными мерами, если Вашингтон доведет пошлины на автомобили и грузовики из стран блока до 25 процентов.