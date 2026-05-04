Евросоюз пригрозил ответить на некоторые пошлины Трампа

Bloomberg: Если Трамп обложит пошлинами грузовики из ЕС, то Брюссель ответит

Власти Европейского союза (ЕС) изучат все варианты ответных мер, если президент США Дональд Трамп доведет пошлины на автомобили и грузовики из стран блока до 25 процентов. Об этом сообщило Bloomberg.

Однако, как уточнил министр финансов Германии Ларс Клингбайль, в Брюсселе не хотят эскалации и надеются, что смогут найти решение, выгодное как США, так и Евросоюзу. В то же время европейские чиновники не хотят чрезмерно реагировать на угрозы Трампа. В частности, голландский коллега Клингбайля Элко Хейнен призвал сохранять хладнокровие, чтобы избежать дальнейшего обострения трансатлантических торговых отношений. По словам руководителя немецкого минфина, ЕС будет готов к ответным мерам в случае эскалации экономической напряженности.

Издание напомнило, что хотя США и ЕС достигли соглашения в июле прошлого года, европейские законодатели так и не ратифицировали соответствующий пакт, так как надеются внести в него дальнейшие поправки. В свою очередь, Трамп уже обвинил европейцев в том, что те не выполняют условия соглашения.

Министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас заявил, что давление с обеих сторон будет постоянным на протяжении всего срока полномочий администрации Трампа и поэтому Брюссель должен найти контрмеры против пошлин Вашингтона.

Глава исследовательского института IFO Клеменс Фюст предупредил, что новые пошлины США на автомобили приведут к новой торговой войне между Европейским союзом и США, которая ударит по немецкому автопрому, и без того переживающему сложные времена.

