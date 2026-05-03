13:19, 3 мая 2026

В Германии предупредили о торговой войне на фоне повышения пошлин США на автомобили

Руководитель IFO Фюст: Новые пошлины США ударят по промышленности Германии
Мария Винар

Фото: Bob Strong / Reuters

Руководитель исследовательского института IFO Клеменс Фюст предупредил о рецессии на фоне новых пошлин США на автомобили. Об этом пишет Bild.

Фюст считает, что это приведет к новой торговой войне между Европейским союзом (ЕС) и США. «Повышение пошлин ударит по немецкой автомобильной промышленности, которая и без того находится в сложном положении», — заявил он.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп заявил о невыполнении торговой сделки со стороны ЕС, которая была полностью согласована. В связи с этим он объявил о повышении пошлин на ввозимые в Штаты легковые и грузовые автомобили из европейских стран на 25 процентов.

Позже глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о смертельном ударе по промышленности в ЕС из-за пошлин Трампа.

