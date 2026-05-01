18:59, 1 мая 2026

Трамп повысил пошлины на автомобили из ЕС до 25 процентов
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alex Brandon / AP

Президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин до 25 процентов на ввозимые в Штаты легковые и грузовые автомобили из Европейского союза (ЕС). Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«С радостью сообщаю, что, поскольку Европейский союз не выполняет полностью согласованную с нами торговую сделку, на следующей неделе я повышу пошлины, взимаемые с Европейского союза за легковые и грузовые автомобили, ввозимые в Соединенные Штаты. Пошлина будет увеличена до 25 процентов», — говорится в посте.

Трамп добавил, что автомобили, производящиеся на американских заводах, не будут облагаться пошлинами.

По его словам, сейчас строится множество автомобильных заводов, в которые инвестируется свыше 100 миллиардов долларов и на которых будут работать американские рабочие. «Никогда прежде в Америке не происходило ничего подобного тому, что происходит сегодня!» — отметил президент США.

Ранее 1 мая газета Financial Times сообщила, что рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня на фоне четырехкратного роста цен на нефть. Авторы статьи также выразили уверенность, что обещания политика подарить Америке «золотой век» продолжают терпеть поражение.

