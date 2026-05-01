Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:04, 1 мая 2026Мир

В США заявили об «обрушении» президентства Трампа

FT: Рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня на фоне роста цен на нефть
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alex Brandon / AP

Рейтинг президента США Дональда Трампа упал до рекордно низкого уровня на фоне четырехкратного роста цен на нефть. Об обрушении второго президентского срока заявило издание The Financial Times (FT).

«Он генерирует эти возмутительные заголовки, привлекающие внимание, но когда мы обращаем внимание на экономические показатели, они оказываются ничуть не лучше», — приводятся в публикации слова неназванного бывшего чиновника из Белого дома.

Редакторы газеты также выразили уверенность, что обещания Трампа подарить Америке «золотой век» продолжают терпеть поражение.

Ранее британский журнал Spectator сообщил, что после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Трамп занял более жесткую позицию по отношению к Европе. Как утверждается в материале, после беседы с российским лидером американский президент отбросил доброжелательность к европейским политикам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok