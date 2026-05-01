В Трампе заметили изменение после разговора с Путиным

Spectator: После разговора с Путиным Трамп отбросил доброжелательность к Европе

После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным глава Соединенных Штатов Дональд Трамп занял более жесткую позицию по отношению к Европе. Это изменение заметил британский журнал Spectator.

Как утверждается в материале, после беседы с российским лидером американский президент отбросил доброжелательность к европейским политикам. «Он отчитал Германию, чей канцлер Фридрих Мерц осмелился назвать безрезультатную войну с Ираном унизительным поражением. (...) Трамп демонстрирует явную склонность к резким колебаниям, когда речь заходит о связях Америки с давними союзниками в Европе», — говорится в публикации.

Пока позиции Вашингтона и Брюсселя отдаляются, главам РФ и США удалось найти общие подходы в вопросе украинского конфликта, отмечает журнал. «Трамп, по-видимому, согласился с Путиным в том, что настоящим препятствием на пути к миру является отказ [президента Украины Владимира] Зеленского принять требования Кремля», — пишет Spectator.

Ранее Зеленский отказался считать Трампа гарантией мира на Украине. Он напомнил, что главе Белого дома осталось лишь два года каденции.