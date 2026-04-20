22:09, 20 апреля 2026

Зеленский отказался считать Трампа гарантией мира на Украине

Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский отказался считать американского лидера Дональда Трампа гарантией мира в стране. В интервью журналистке ICTV Оксане Соколовой он напомнил, что главе Белого дома осталось два года каденции.

«США говорят: например, президент Трамп. Трамп не может быть гарантией мира на Украине. Президент Трамп – еще на два с половиной года. А что потом будем делать?» — задался вопросом политик.

Ранее Зеленский заявил, что Трамп и его окружение говорят о необходимости вывода Вооруженных сил Украины из Донбасса и считают это ключевым требованием урегулирования конфликта.

