Зеленский раскрыл требования Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Зеленский: Трамп и его окружение требуют вывода ВСУ из Донбасса

Президент США Дональд Трамп и его окружение говорят о необходимости вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса и считают это ключевым требованием урегулирования конфликта. Об этом заявил Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина» в Telegram-канале.

«Трамп и его команда не видят другого способа окончания конфликта, кроме вывода украинских войск», — сказал политик.

При этом Зеленский добавил, что последние переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером в Майями не привели ни к каким результатам.

Ранее портал Axios сообщил, что Зеленский обеспокоен давлением, которое Трамп может снова начать оказывать на него после урегулирования конфликта с Ираном. Сам Зеленский указал, что США хотят закончить войну с Ираном, однако он раскритиковал то, как Вашингтон хочет этого добиться.