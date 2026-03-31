10:10, 31 марта 2026

Зеленский раскрыл требования Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Алевтина Запольская

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп и его окружение говорят о необходимости вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса и считают это ключевым требованием урегулирования конфликта. Об этом заявил Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина» в Telegram-канале.

«Трамп и его команда не видят другого способа окончания конфликта, кроме вывода украинских войск», — сказал политик.

При этом Зеленский добавил, что последние переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером в Майями не привели ни к каким результатам.

Ранее портал Axios сообщил, что Зеленский обеспокоен давлением, которое Трамп может снова начать оказывать на него после урегулирования конфликта с Ираном. Сам Зеленский указал, что США хотят закончить войну с Ираном, однако он раскритиковал то, как Вашингтон хочет этого добиться.

