Раскрыт страх Зеленского из-за Ирана

09:02, 31 марта 2026Интернет и СМИ

Axios: Зеленский боится давления Трампа после окончания конфликта США и Ирана
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен, что американский лидер Дональд Трамп снова будет оказывать на него давление после урегулирования конфликта с Ираном. Об этом написало издание Axios.

Зеленский отметил, что США хотят закончить войну с Ираном. Он признался, что его беспокоит, что Вашингтон видит единственный способ к этому прийти.

«Я уверен, что президент Трамп и его команда хотят закончить войну. Но почему мы должны за это платить?» — задумался он.

Ранее Зеленский сообщил, что США продолжили поставки ракет Patriot Киеву, несмотря на конфликт с Ираном. При этом он отметил, что Киев получает не так много Patriot, как ему нужно.

