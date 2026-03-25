Зеленский сообщил о поставках США ракет Украине

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Зеленский: США продолжили поставки ракет Patriot Украине
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

США продолжили поставки ракет Patriot Украине, несмотря на конфликт с Ираном. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Reuters.

«Поставки не прекращались. Я очень благодарен президенту [США Дональду] Трампу и его команде», — сказал он. При этом Зеленский отметил, что Киев получает не так много Patriot, как ему нужно.

Ранее газета Politico писала, что европейские лидеры боятся, что Трамп откажется от поддержки Украины из-за войны с Ираном. Как сообщили источники издания, европейцы обеспокоены тем, что конфликт на Ближнем Востоке истощает запасы ракет и средств противовоздушной обороны (ПВО), в которых «Киев нуждается».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok