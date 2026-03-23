08:31, 23 марта 2026

Трамп обеспокоил Европу возможным шагом по Украине

Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Европейские лидеры боятся, что президент США Дональд Трамп откажется от поддержки Украины из-за войны с Ираном. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Когда вы видите, что Трамп сделал с Гренландией, и как он произвольно прекратил обмен информацией с Киевом, всегда существует риск, что он может отозвать поддержку Украины со стороны США», — передает журнал слова неназванного евродипломата.

В частности, европейцы обеспокоены тем, что конфликт на Ближнем Востоке истощает запасы ракет и средств противовоздушной обороны (ПВО), в которых «Киев нуждается».

«Безусловно, беспокойство связано с тем, что ситуация на Ближнем Востоке отвлекает внимание от Украины. Эмиратские власти активно используют системы ПВО Patriot, в то время как Украине они крайне необходимы. Нельзя допустить ситуацию, когда США смогут уделять внимание только одному конфликту и бросят Украину», — заявил другой европейский дипломат.

По данным издания, в Европе надеются на то, что им удастся избежать разрыва отношений с США, а «их предложения оказать ограниченную поддержку в операции против Исламской республики будет достаточно», чтобы убедить Трампа придерживаться текущей линии в украинском конфликте.

20 марта журнал The Economist сообщил, что Трамп может наказать Европу в случае провала военной операции США в Иране. В случае проигрыша он способен ослабить помощь Украине и выйти из НАТО, чтобы наказать Европу, и снова ввести пошлины.

