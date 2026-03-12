«Это станет катастрофой». Как США хотят взять под контроль Ормузский пролив и может ли Иран этому помешать?

Аналитик Расмуссен: США рассматривают вариант внешней блокады Ормузского пролива

На фоне перекрытия Ираном прохода через Ормузский пролив, США могут сами его заблокировать со стороны Индийского океана, чтобы пресечь поток нефти из Исламской республики. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал американский военный аналитик, подполковник в отставке Эрл Расмуссен.

Это стало бы экономической катастрофой для всех, но я не удивлюсь, если президент [США Дональд] Трамп сделает что-то подобное. Но установка блокады дальше за проливом может стать самой вероятной стратегией Эрл Расмуссен военный аналитик, подполковник ВС США в отставке

Ормузский пролив расположен на северо-западе Индийского океана и соединяет Персидский и Оманский заливы. Его северный берег принадлежит Ирану, а южный — Оману и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ). Пролив имеет стратегически важное значение, так как через него проходит почти вся нефть, добываемая монархиями Персидского залива.

После того, как США и Израиль начали удары по Ирану, Тегеран фактически закрыл проход для судов.

Порядка 25% всего мирового потока нефти проходит через Ормузский пролив

11 марта командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири заявил, что для прохода через Ормузский пролив суда должны получить разрешение властей. Остальные танкеры подвергаются обстрелам ракетами или беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

При этом 12 марта министр энергетики Крис Райт сказал, что Военно-морские силы (ВМС) США не готовы сопровождать танкеры, которые идут через Ормузский пролив. По данным газеты The Wall Street Journal (WSJ), длительная блокада парализует экспорт по важнейшему в мире маршруту транспортировки энергоносителей.

Несмотря на блокаду Ормузского пролива, сам Иран продолжает экспортировать нефть

Фото: Nicolas Economou / Reuters

Могут ли США взять под контроль Ормузский пролив?

Как указал Расмуссен, сценарий внешней блокады для перекрытия иранской нефти опасен, однако другие сценарии несут еще большую угрозу США.

Первый вариант — это отправка кораблей сопровождения. Но это очень плохая идея (...) Она быстро станет кошмаром Эрл Расмуссен военный аналитик, подполковник ВС США в отставке

Эксперт объяснил, что Ормузский пролив слишком узкий и в некоторых местах мелководный. Поэтому американский флот может превратиться в легкую добычу для Корпуса стражей исламской революции и других иранских подразделений.

Второй вариант — отправить ВМС США в сам пролив и полностью закрыть проход для любых судов. Однако собеседник указал, что это так же опасно из-за возможностей иранской армии.

Другой вариант — установить блокаду дальше, за проливом. Это самая популярная точка зрения (...) Но у иранцев всегда было здесь преимущество и США нужно об этом помнить Эрл Расмуссен военный аналитик, подполковник ВС США в отставке

Фото: Mike Blake / Reuters

Как долго Иран может держать контроль над Ормузским проливом?

Расмуссен подчеркнул, что Иран сможет держать пролив заблокированным несколько месяцев.

Блокада будет продолжаться, по крайней мере, в течение нескольких месяцев Эрл Расмуссен военный аналитик, подполковник ВС США в отставке

По его мнение, США придется идти на радикальные меры, иначе Исламская республика и дальше будет контролировать всю ситуацию.

«Преимущество за Ираном — он может использовать свои небольшие скоростные катера, артиллерию, а также беспилотники, ракеты и оружие. По сути, они решают, кого хотят пропускать через него, а кого нет», — резюмировал военный аналитик.

Фото: U.S. Navy via Getty Images

Ранее заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави заявил, что Иран может в ближайшее время применить ракеты нового типа, которые стартуют из-под воды. По мнению Telagram-канала «Военная хроника», речь идет о высокоскоростных торпедах Hoot, созданных по аналогии с советскими торпедами «Шквал».

Торпеды данного типа прозвали кошмаром Военно-морских сил США

Также военный эксперт Дмитрий Болтенков отмечал, что Иран имеет «москитную армаду» — сотни быстроходных катеров, которые могут использоваться для минирования Ормузского пролива. По его мнению, американский флот неспособен их уничтожить, что делает невозможным обеспечение свободного судоходства.

Как Россия реагирует на перекрытие Ормузского пролива?

9 марта — на фоне перекрытия Ормузского пролива — президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова работать с Европой по поставкам нефти и газа, но «от них нужен сигнал».

Глава государства добавил, что Россия продолжит поставлять нефть и газ в те страны, которые являются «надежными покупателями», назвав среди них Словакию и Венгрию, а также сообщил, что сейчас в целом растут поставки энергоресурсов покупателям российского топлива в нескольких регионах мира.

12 марта сенатор от штата Канзас Роджер Маршалл предположил, что США могут вернуть санкции против России так же быстро, как и отменить их. По его словам, глобальная энергетическая ситуация на фоне войны с Ираном «очень деликатная».