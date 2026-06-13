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18:30, 13 июня 2026Мир

США забеспокоились из-за беспилотников и террористов-одиночек во время чемпионата мира

CNN: В США опасаются беспилотников и нападений террористов во время чемпионата мира
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Правоохранителям в США, обеспечивающим безопасность чемпионата мира по футболу, придется столкнуться с растущими угрозами, исходящими от беспилотников, искусственного интеллекта, а также угрозой нападений со стороны террористов-одиночек, указали в материале CNN.

Уточняется, что опасения вызывают небольшие гражданские дроны, которые легко приобрести и оснастить бомбой. В связи с этим ФБР обучала полицейских в городах по всей территории страны нейтрализации БПЛА. А один только Департамент полиции Нью-Йорка закупил оборудования для нейтрализации беспилотников на сумму 6,5 миллиона долларов.

Но главной проблемой называется угроза нападения преступника-одиночки на толпу. Кроме того, власти также опасаются и самих болельщиков, приведя в пример недавнее столкновение фанатов после третьего матча финала НБА в Нью-Йорке. Напряженность создает и присутствие сборной Ирана — ФБР считает, что недовольные из иранской диаспоры «могут спровоцировать столкновения на Фестивале болельщиков и других мероприятиях», но также обеспокоенность вызывает и угроза нападений на самих местных жителей из числа иранской диаспоры

Представители органов безопасности заявляют, что их также беспокоит искусственный интеллект, в частности, фейковые видеоролики, которые легко могут быть созданы с целью посеять панику среди фанатов и участников ЧМ.

Ранее перед тренировкой в Канзас-сити у сборной Англии по футболу украли бутсы и мячи. Кража произошла во время перевозки экипировки на фургоне. Позднее задержали двух подозреваемых.

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