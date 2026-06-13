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06:07, 13 июня 2026Спорт

У сборной Англии на ЧМ по футболу украли экипировку

DM: В Канзас-сити у сборной Англии украли бутсы и мячи
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters

Перед тренировкой в Канзас-сити у сборной Англии по футболу украли бутсы и мячи. Об этом сообщило издание Daily Mail (DM).

Отмечается, что кража произошла во время перевозки экипировки на фургоне. Сотрудники службы безопасности подозревают, что к произошедшему причастны водители, которым доверили доставку.

Футбольная ассоциация Англии сотрудничает с полицией, поиски пропавших вещей ведутся.

Сборная Англии на чемпионате мира выступит в группе L. Ее соперниками станут команды Хорватии, Панамы и Ганы.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола.

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