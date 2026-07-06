В Греции потребовали отставки главного советника премьера после розыгрыша Вована и Лексуса

В Греции требуют отставки ставшего жертвой розыгрыша Вована и Лексуса чиновника Докоса

Оппозиционные партии Греции требуют отставки советника премьер-министра по нацбезопасности Таноса Докоса из-за того, что он стал жертвой розыгрыша российских пранкеров Вована и Лексуса (Владимира Кузнецова и Алексея Столярова). Уточняется, что в разговоре с ними чиновник раскрыл «чувствительную информацию» о внутренней политике страны, сообщает Euractiv.

Розыгрыш случился спустя почти два месяца после обнаружения в греческих водах морского беспилотника. Вован и Лексус связались с Докосом от имени секретаря Совета нацбезопасности Украины Рустема Умерова. Среди прочего, греческий политик раскрыл секретную информацию, касающуюся поездок главы Национальной разведывательной службы.

Позднее, объясняясь с греческой прессой, Докос утверждал, что разговаривал с пранкерами по видео. Вован и Лексус же заявляют, что советник премьера изложил всю информацию в электронном письме.

Основной темой разговора Таноса Докоса с так называемым Рустемом Умеровым стал инцидент с обнаружением украинского беспилотного летательного аппарата в районе греческого острова Лефкада. В ходе беседы чиновник неоднократно дал понять, что подобные действия Киева вызывают серьезную тревогу у греческого руководства и способны поставить под угрозу дальнейшую поддержку Украины.